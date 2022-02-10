Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) опустилась на девятое место в медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине по итогам шестого соревновательного дня.
В четверг, 10 февраля, россияне не получили ни одной награды. Всего в копилке российской команды 11 медалей: две золотые, три серебряные и шесть бронзовых.
На первом месте в общем зачете Игр идет сборная Германии с шестью золотыми и тремя серебряными медалями. Второй идет сборная Норвегии (пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали), замыкают тройку австрийцы (четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали).
Ранее сообщалось, что защитник женской сборной ОКР по хоккею Мария Печникова сдала положительный тест на коронавирус. По словам главного тренера команды Евгения Бобарико, симптомы COVID-19 у Печниковой не проявились.
Сборная ОКР занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
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