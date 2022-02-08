Российская саночница Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пекине

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Россиянка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине.

Обладательницей золотой медали стала саночница из Германии. Второе место заняла ее соотечественница Анна Беррейтер.

Бронза Ивановой стала первой наградой российских саночниц в истории Олимпийских игр. Ранее успеха добивались лишь советские спортсменки: Вера Зозуля одержала победу на Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Тогда же бронзу завоевала Ингрида Амантова.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Максим Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпийских играх. Золото состязания получил француз Кентен Фийон-Майе.