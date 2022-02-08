Биатлонист Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке на Олимпийских играх

Фото: AP/TASS/Kirsty Wigglesworth
Российский биатлонист Максим Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпийских играх в Пекине.
Золото состязания получил француз Кентен Фийон-Майе. Спортсмен показал результат 48 минут 47,4 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым к финишу пришел белорус Антон Смольской (+14,8 секунды; 0 промахов). Третьим дистанцию преодолел норвежец Йоханнес Бе (+31,1; 2).
Максим Цветков добрался четвертым, уступив победителю 34,9 секунды. На огневых рубежах спортсмен допустил один промах. В гонке также участвовал россиянин Александр Логинов. Он прибыл к финишу десятым (+1,40,2; 3).
Ранее российский сноубордист Виктор Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен обошел итальянца Роланда Фишналлера. Это третья олимпийская награда в карьере Уайлда.
Российский биатлонист Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке на ОИ в Пекине
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