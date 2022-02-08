Лыжник Легков поддержал решение Большунова не бежать спринт на Олимпиаде в Пекине

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поддержал решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

По словам Легкова, решение о снятии спортсмена с дистанции выглядит как расстановка приоритетов.

"Я думаю, что все правильно. Сегодня тепло, сегодня скольжение быстрее будет. Ветра нет. Поэтому надо понимать, в каких гонках на сто процентов можно добиться результатов – того же золота. Поэтому приоритеты выставлены. Надеюсь, что все сделали правильно. Поживем – увидим", – подчеркнул спортсмен.

Ранее стало известно, что российский лыжник Александр Большунов снялся со спринта Олимпийских игр в Пекине. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что спортсмен решил поберечь силы, добавив, что отказ Большунова от выступления не связан с травмой.