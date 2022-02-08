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Спорт

10:49

Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ

спорт

Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV/EPA

Сноубордист сборной ОКР Вик Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.

35-летний спортсмен победил итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера и взял третью олимпийскую награду в карьере.

В 1/8 финала российский сноубордист обошел чемпиона мира 2019 года в этой дисциплине, соотечественника Дмитрия Логинова. Уайлд принес России восьмую медаль на Олимпиаде в Пекине (сейчас в копилке находятся две золотые, три серебряные и три бронзовые).

Уайлд родился в Соединенных Штатах и был натурализован перед Играми-2014 в Сочи, на которых выиграл в параллельных слаломе и гиганте.

Ранее сообщалось, что сноубордистки сборной ОКР София Надыршина и Полина Смоленцова не смогли пройти в четвертьфинал в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.

Надыршина в 1/8 финала уступила Мишель Деккер из Нидерландов, россиянка отстала на 0,03 секунды. Смоленцова проиграла польской сноубордистке Александре Круль (+0,16).

Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ

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