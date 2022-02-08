Российские сноубордистки не смогли пробиться в 1/4 финала в параллельном слаломе на ОИ

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Сноубордистки сборной ОКР София Надыршина и Полина Смоленцова не смогли пройти в четвертьфинал в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.

Отмечается, что Надыршина в 1/8 финала уступила Мишель Деккер из Нидерландов, россиянка отстала на 0,03 секунды. Смоленцова проиграла польской сноубордистке Александре Круль (+0,16).

Ранее стало известно, что сноубордист сборной ОКР Дмитрий Карлагачев не принял участия в старте квалификации в параллельном гиганстком слаломе на Олимпиаде в Пекине. Сообщалось, что причиной стал коронавирус.

