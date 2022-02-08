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Спорт

08:53

Российский фигурист Семененко занял 7-е место по итогам короткой программы на ОИ

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский фигурист Евгений Семененко занял седьмое место по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен показал результат 95,76 балла.

Первое место занял Натал Чен с результатом 113,97. Второе и третье места по итогам короткой программы занимают японцы Юма Кагияма (108,12) и Сема Уно (105,90).

Россиянин Марк Кондратюк занял 15-е место с результатом 86,11 балла, а Андрей Мозалев – 23-е место с результатом 77,05 балла.

С произвольной программой мужчины выступят 10 февраля.

Ранее сообщалось, что команда ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место на Олимпиаде среди смешанных команд. Сборная Олимпийского комитета России в составе Ирины Аввакумовой, Данила Садреева, Ирмы Махини и Евгения Климова набрала 890,3 балла по итогам четырех попыток.

Российские прыгуны с трамплина завоевали серебро в Пекине

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