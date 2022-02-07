Нигматуллина прокомментировала 10 промахов во время индивидуальной гонки на ОИ

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Биатлонистка Ульяна Нигматуллина высказалась о десяти допущенных промахах на огневых рубежах во время индивидуальной гонки на 15 километров на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала "Матч ТВ".

По словам спортсменки, условия на рубеже были идеальными, практически такими же, как на пристрелке.

"Я начала с одного промаха на первом рубеже, поскольку было смещение из-за ослабления ветра, хотя отрабатывала аккуратно. Дальше пошло уже что-то непонятное для меня. Я сделала выводы из первого рубежа и дальше стреляла с небольшим выносом вправо. Ходом была достаточно заряжена, но не знаю, как получилось в итоге", – сказала Нигматуллина.

По итогам гонки российская спортсменка заняла 78-е место.

Ранее старший тренер сборной ОКР по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что горный климат серьезно сказывается на спортсменах в ходе Олимпийских игр в Пекине. Он назвал среднегорные условия крайне тяжелыми. Многим спортсменам, по его словам, приходится трудно из-за акклиматизации, они испытывают нехватку кислорода.

