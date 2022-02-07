Сборная ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро Олимпиады в Пекине

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Российская команда по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место на Олимпиаде среди смешанных команд.

Сборная Олимпийского комитета России в составе Ирины Аввакумовой, Данила Садреева, Ирмы Махини и Евгения Климова набрала 890,3 балла по итогам четырех попыток.

Завоеванная в Пекине серебряная медаль стала первой олимпийской наградой россиян в прыжках с трамплина. На Олимпиаде в Турине в 2006 году Дмитрию Васильеву удалось занять лишь десятое место, несмотря на первое место после первой попытки.

Ранее старший тренер сборной ОКР по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что горный климат серьезно сказывается на спортсменах в ходе Олимпийских игр в Пекине. Он назвал среднегорные условия крайне тяжелыми. Многим спортсменам, по его словам, приходится трудно из-за акклиматизации, они испытывают нехватку кислорода.

