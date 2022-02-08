Сноубордист сборной ОКР Карлагачев не стартовал в параллельном гигантском слаломе

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сноубордист сборной ОКР Дмитрий Карлагачев не принял участие в старте квалификации в параллельном гиганстком слаломе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова.

"Карлагачев не стартовал из-за ковида", – уточнил он.

Ранее хоккеистка ОКР Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус. О заражении спортсменки стало известно по приезде в Олимпийскую деревню после матча с Канадой.

До этого еще две представительницы женской сборной ОКР по хоккею получили положительные результаты тестов на коронавирус. COVID-19 обнаружили у Виктории Кулишовой и Ангелины Гончаренко.