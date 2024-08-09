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09 августа, 14:29

Спорт

Каноист Петров вышел в финал на дистанции 1 000 метров на Олимпийских играх

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Каноист из РФ Захар Петров вышел в финал одиночного тура на дистанции 1 000 метров на Олимпийских играх. Он стал третьим в полуфинальном заезде. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем ранее Петров и гребец Алексей Коровашков оказались на четвертом месте по результатам каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

В первом одиночном заезде Петров продемонстрировал второй результат среди лучших, преодолев дистанцию за 3 минуты 49,86 секунды.

На данный момент спортсмену 19 лет. Он является трехкратным чемпионом мира среди юниоров и имеет несколько медалей, завоеванных на чемпионатах Кубка мира.

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