09 августа, 14:29Спорт
Каноист Петров вышел в финал на дистанции 1 000 метров на Олимпийских играх
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Каноист из РФ Захар Петров вышел в финал одиночного тура на дистанции 1 000 метров на Олимпийских играх. Он стал третьим в полуфинальном заезде. Об этом сообщает РИА Новости.
Днем ранее Петров и гребец Алексей Коровашков оказались на четвертом месте по результатам каноэ-двоек на дистанции 500 метров.
В первом одиночном заезде Петров продемонстрировал второй результат среди лучших, преодолев дистанцию за 3 минуты 49,86 секунды.
На данный момент спортсмену 19 лет. Он является трехкратным чемпионом мира среди юниоров и имеет несколько медалей, завоеванных на чемпионатах Кубка мира.
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