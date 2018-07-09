На встречу со сборной России пришли 24 тысячи болельщиков

Фото:ТАСС/Рюмин Александр
Двадцать четыре тысячи человек в фан-зоне FIFA в Москве поблагодарили сборную России за выступление на чемпионате мира, передает ТАСС.
В ответ игроки сборной России развернули на сцене фан-зоны баннер "Играем за Вас".
Российские футболисты встретились с болельщиками на следующий день после четвертьфинальной игры чемпионата мира против Хорватии.
Сборная России по пенальти проиграла команде из Хорватии в 1/4 финала мирового первенства.
Лучшим бомбардиром на турнире от российской команды стал Денис Черышев. Он забил четыре мяча. Отметился и нападающий Артем Дзюба, на его счету три забитых мяча.
Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры, а Александр Самедов сообщил об окончании выступлений в составе сборной.
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