На встречу со сборной России пришли 24 тысячи болельщиков

Фото:ТАСС/Рюмин Александр

Двадцать четыре тысячи человек в фан-зоне FIFA в Москве поблагодарили сборную России за выступление на чемпионате мира, передает ТАСС.

В ответ игроки сборной России развернули на сцене фан-зоны баннер "Играем за Вас".

Российские футболисты встретились с болельщиками на следующий день после четвертьфинальной игры чемпионата мира против Хорватии.

Сборная России по пенальти проиграла команде из Хорватии в 1/4 финала мирового первенства.

Лучшим бомбардиром на турнире от российской команды стал Денис Черышев. Он забил четыре мяча. Отметился и нападающий Артем Дзюба, на его счету три забитых мяча.

Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры, а Александр Самедов сообщил об окончании выступлений в составе сборной.