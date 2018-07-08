Игроки сборной России встретились с болельщиками на Воробьевых горах

Футболисты сборной России встретились с болельщиками в столичной фан-зоне чемпионата мира на Воробьевых горах, передает телеканал Москва 24. Спортсмены приехали, чтобы поблагодарить тех, кто поддерживал их во время четвертьфинала мирового футбольного первенства и предыдущих игр.

Ранее российская сборная вернулась в Москву из Сочи, где встречалась в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии.

Российские футболисты уступили хорватам в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира, тем самым завершив выступление на мундиале.

Владимир Путин назвал выступление сборной России достойным, так как россияне показали свой наилучший результат на мировых первенствах. Премьер-министр Дмитрий Медведев также выразил благодарность российским футболистам за прекрасную игру на турнире.