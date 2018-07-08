Путин оценил выступление сборной России на ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Путин считает поражение российской сборной от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира достойным, передает РИА Новости.
Даже проиграв важный матч, игроки российской сборной остаются героями, они показали интересную игру, считает президент России.
О том, какие впечатления и эмоции испытал глава государства во время просмотра судьбоносного матча, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
"[Путин] смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!", – цитируют Пескова СМИ.
По словам пресс-секретаря президента, наставнику российской сборной Путин в субботу звонил дважды.
"Путин позвонил Черчесову в субботу до матча и пожелал успехов в игре. По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии", – сообщил Песков.
Президент России пригласил Черчесова и его подопечных на мероприятие, посвященное обсуждению и подведению итогов мундиаля. В администрации президента России подчеркнули, что желают успехов всем сборным, которые продолжат борьбу.
Сборная России по футболу в субботу в 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии. Основное время завершилось со счётом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.
Хорватия стала последним полуфиналистом турнира. Теперь ей предстоит сыграть с командой Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".
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