Спасибо сборной РФ за игру на этом чемпионате – Медведев

Фото: AP/Pavel Golovkin
Дмитрий Медведев выразил благодарность российским футболистам за прекрасную игру на турнире. Сообщение появилось на официальной страничке в социальной сети Facebook.
"Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате в России", – написал Медведев.
За ходом встречи команд России и Хорватии на стадионе "Фишт" Медведев наблюдал в компании президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
После футбольной битвы премьер-министр навестил игроков сборной России в раздевалке и поблагодарил их за эмоции, которые они подарили стране, передает ТАСС.
"Хочу искренне вас поблагодарить за прекрасную игру. Я вам хочу сказать, у меня на футболе никогда таких эмоций не было. Вы подарили особое настроение огромному количеству наших болельщиков", – цитирует Медведева агентство.
По его словам, и радостно, и печально от того, что Россия была совсем близко к выходу в полуфинал. Но теперь у национальной сборной "будет очень много побед".
"У нас просто другой футбол после вашей игры будет, я в этом абсолютно уверен. Вы – молодцы, огромное вам спасибо – от тех, кто здесь болел, кто дома смотрел – за все матчи, а за этот в особенности. Может, я скажу то, что вам покажется странным, но это был лучший матч нашей сборной", – заявил премьер-министр.
Сборная России уступила хорватам в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира, тем самым завершив свое выступление на турнире.
Команде Хорватии предстоит сыграть со сборной Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".
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