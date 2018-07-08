Сборная России вернулась в Москву

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская сборная вернулась в Москву из Сочи, где встречалась в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Хорватии. Информация появилась в Twitter национальной команды.

"Приземлились в Москве! Команда - в аэропорту. Едем на базу, в 16 часов - встреча с болельщиками!" – говорится в сообщении.

В серии послематчевых пенальти россияне проиграли сборной Хорватии со счетом 3:4, показав свой наилучший результат на мировых первенствах.

В воскресенье в фан-зоне чемпионата мира на Воробьевых горах футболисты сборной России встретятся с болельщиками. Начало мероприятия –16:00.