Чемпионка UFC вызвала на бой Ким Кардашьян

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Чемпионка Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес вызвала на бой Ким Кардашьян после слов бизнесмена Дэйны Уайта о том, что такой бой стал бы ярким событием. Об этом сообщает News.ru.

"Эй, Ким, давай сделаем это. Смеюсь, Нуньес против Кардашьян", – написала чемпионка в соцсети.

В своем последнем поединке в марте текущего года Нуньес досрочно победила австралийку Меган Андерсон в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст приняли решение развестись. О неизбежности развода пары рассказывали многочисленные источники.

Позднее Уэст забрал из совместного с Кардашьян дома 500 пар собственной обуви. По данным СМИ, музыкант перевез коллекцию брендовых кроссовок.