"Тоттенхэм" отыграл у "Аякса" три мяча и вышел в финал Лиги чемпионов

Фото: EMPICS Sport/TASS/Bradley Collyer

Английский "Тоттенхэм" обыграл голландский "Аякс" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:2. При этом "Тоттенхэм" уступал со счетом 0:2 после первого тайма. Первый матч в Лондоне выиграл "Аякс" – 1:0.

В составе голландского клуба голы забили Маттейс де Лигт и Хаким Зиеш. У лондонцев хет-трик оформил Лукас Моура, который забил победный гол на 96-й минуте встречи.

Таким образом, "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с английским "Ливерпулем", который накануне также отыграл три гола у "Барселоны".

Финальная игра турнира пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Форвард петербургского "Зенита" Сердар Азмун ранее предположил, что Лигу чемпионов выиграет "Ливерпуль".