Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

00:38

"Тоттенхэм" отыграл у "Аякса" три мяча и вышел в финал Лиги чемпионов

спорт

00:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: EMPICS Sport/TASS/Bradley Collyer

Английский "Тоттенхэм" обыграл голландский "Аякс" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:2. При этом "Тоттенхэм" уступал со счетом 0:2 после первого тайма. Первый матч в Лондоне выиграл "Аякс" – 1:0.

В составе голландского клуба голы забили Маттейс де Лигт и Хаким Зиеш. У лондонцев хет-трик оформил Лукас Моура, который забил победный гол на 96-й минуте встречи.

Таким образом, "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с английским "Ливерпулем", который накануне также отыграл три гола у "Барселоны".

Финальная игра турнира пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Форвард петербургского "Зенита" Сердар Азмун ранее предположил, что Лигу чемпионов выиграет "Ливерпуль".

Читайте также

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика