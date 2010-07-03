"Челси" и "Айнтрахт" сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ

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Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы, напоминает "Российская газета".

Лондонский "Челси" сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча во Франкфурте завершилась со счетом 1:1. Вопрос о будущем финалисте остался открытым. Голы забили Педро Родригес, а также Лука Йович.

В этот же день "Арсенал" обыграл на своем поле "Валенсию". Игра закончилась со счетом 3:1. Ответные матчи команд состоятся 9 мая.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов уступил "Барселоне" со счетом 0:3, а "Тоттенхэм" проиграл "Аяксу" – 0:1.