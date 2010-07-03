"Барселона" обыграла "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" сделала шаг к финалу Лиги чемпионов. В первом матче полуфинала "сине-гранатовые" на своем поле разгромили английский "Ливерпуль" со счетом 3:0, передает "Российская газета".
После первого тайма каталонцы вели 1:0. На 26-й минуте отличился Луис Суарес, замкнувший прострел Жорди Альбы. Во второй половине встречи главным героем стал Лионель Месси. Дубль капитана принес "Барселоне" убедительную победу.
Матч с "Ливерпулем" стал для Месси 683-м за "Барсу". В этой игре он забил свой 600-й мяч в составе "блауграны". Счет голам за "Барселону" Месси открыл ровно 14 лет назад. 1 мая 2005 года он поразил ворота "Альбасете".
Забитый мяч Месси стал юбилейным и для всей команды. Второй в истории "Барселона" преодолела отметку в 500 голов в Лиге чемпионов. Ранее подобное удавалось только "Реалу". На его счету 551 гол за всю историю выступлений в главном европейском клубном турнире.
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