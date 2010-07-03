Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

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Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун рассказал, кто, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

"Ливерпуль". Юрген Клопп – определенно лучший тренер. Команда с ним очень поменялась", – цитирует иранца RT.

В полуфинале турнира "Ливерпуль" будет противостоять "Барселоне", которая, согласно котировкам букмекеров, является основным фаворитом. В другой паре сойдутся лондонский "Тоттенхэм" и "Аякс" из Амстердама.

Ранее известный голландский футболист Рафаэль ван дер Варт также заявил, что Лигу чемпионов в этом сезоне выиграет "Ливерпуль".