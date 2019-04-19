Как готовят газон "Лужников" к концертам и футбольным матчам

Стадион "Лужники" – один из крупнейших в России. В его стенах постоянно кипит жизнь: проходят футбольные соревнования, гремят концерты музыкантов мирового уровня. Но вне зависимости от важности событий или времени года неизменным всегда остается одно – ярко-зеленая трава, покрывающая поле стадиона. Читайте о том, как газон "Лужников" проходит испытание на прочность и готовится к встрече гостей.

Кирилл Кистерский. Фото: Москва 24/Никита Симонов

Поле-пирог и искусственное солнце

Команда агрономов под руководством Максима Радомского и главного технолога спорткомплекса "Лужники" Кирилла Кистерского знает все о каждой травинке поля размером более восьми тысяч квадратных метров.

По словам Кистерского, оно напоминает своего рода пирог, состоящий из множества инженерных коммуникаций: систем дренажа, обогрева, полива, а также насыщения воздухом или подпочвенной аэрации и мониторинга состояния травяного покрытия.

И если полив и подогрев поля не вызывает удивления, то насыщение воздухом – это нововведение для стадиона. Специальная установка при помощи системы трубопроводов позволяет регулировать влажность и температуру корневого слоя газона, избегать появления луж на поле и доставлять к корням дополнительный теплый воздух для улучшения качества газона.



Если начинается дождь во время футбольного матча, мы включаем эту систему, и она забирает в себя излишки влаги, чтобы не было луж. Она работает в двух режимах. В режиме вакуума – то есть высасывает влагу и отводит ее по дренажным трубам, и в режиме нагнетания – подает теплый воздух для подогрева и холодный воздух – для охлаждения. Также этой системой мы пользуемся для ежедневной подготовки поля.



Сам газон "Лужников" тоже непростой: в нем не увидишь клевера или подорожника. Как правило, он состоит из двух видов многолетних трав: мятлика и райграса в пропорции 30 на 70 процентов в пользу второго. По словам главного технолога, сорт мятлик долго всходит, но при этом он очень устойчив к вытаптыванию и хорошо переносит нагрузки. А райграс отлично подходит для футбольных полей, при этом быстрее восстанавливается после игр. Причем такой состав газона подходит только для нашего климата. Например, в 2014 году на чемпионате мира в Бразилии использовали совсем другой газон, ориентируясь на жаркий климат.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Также специальные требования предъявляются и к корневому слою: помимо соотношения песка (85–90 процентов) и почвы (10–15 процентов), необходимо соблюдать размер частиц песка и их химический состав. А чтобы трава находилась в хорошем состоянии в течение всего года, на поле устанавливают систему дополнительного освещения, так называемое искусственное солнце. Это специальная конструкция на колесах, на которой установлены мощные светильники с лампами для освещения растений. Установки помогают зеленеть газону в любое время года, даже в самые пасмурные и холодные дни.



Если мы посмотрим на нашу арену, то увидим, что у нас есть теневая сторона, которая никогда не освещается солнцем. Понятно, что в летний период, когда солнце в зените, большая часть поля попадает под него, но есть осенний, зимний и ранневесенний периоды, когда света совсем мало. Для этого и нужны установки искусственного освещения.



Даже после того, как семена посеют и они взойдут, работа агрономов и технологов продолжается. На этом этапе газон буквально прошивается искусственным волокном.

Такое волокно – это пучок специальных нитей, который внедряется в плодородный слой почвы на глубину 18 сантиметров. Когда поле прошивается, то натуральная трава своими корнями обволакивает искусственную нить – для того чтобы газон был прочным, выдерживал нагрузки и не вылетал из-под ног футболистов.

"Если посмотреть футбольные матчи стадионов 15–20 летней давности, можно увидеть, что трава буквально вылетала из-под бутс, после игры оставались большие разрывы дерна, а игроки были в грязи после падений", – рассказывает Кистерский.



Сейчас такого нет благодаря изменившемуся подходу к устройству футбольного поля и в первую очередь благодаря прошивке футбольного поля.



Кистерский также пояснил, что поле, которое имеет систему прошивки газона, называется гибридным.

Рисунок на газоне и люди с вилами

Даже самое надежное и крепкое покрытие нуждается в ремонте. Кистерский рассказал, что "ремонтируют" газон после каждого матча и даже в перерыве между таймами.

После того, как на поле 22 человека боролись за мяч, бегали, падали и поднимались, на газон выходят специалисты с вилами, чтобы обойти стадион и устранить все повреждения. Это нужно, чтобы футболисты в следующий раз случайно не подвернули ногу на неровном покрытии. Причем такие "раны" на поле устраняются исключительно ручным способом, машина или робот с подобной задачей не справятся. После напряженного матча ремонт занимает у специалистов практически целый день.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Забота о газоне, по словам Кистерского, большая наука. Траве необходим постоянный уход, в том числе покос, вертикальная стрижка, внесение удобрений, которые нужно добавлять в строго определенных пропорциях.



Каждый стадион по-своему уникален: тут своя экосистема, свой воздухообмен, влажность и затененность. Причем для подготовки к футбольному матчу недостаточно только покосить траву. Также нужно нанести разметку и расставить спортивное оборудование: угловые флажки, футбольные ворота, переносные ворота для предыгровой тренировки.



При этом, по словам Кистерского, футбольный газон весьма привередливый. Он способен выдерживать нагрузки только благодаря правильно подобранным удобрениям и грамотному плану по обслуживанию поля. Если о газоне не заботиться, то на нем очень быстро появятся сорняки, трава станет редкой, у нее будут неглубокие корни, она не будет держаться и может поменять цвет.



Как говорят англичане, секрет английского газона в том, что его просто нужно косить и поливать, но это, конечно же, лукавство.



Также агрономам стадиона просто не обойтись без специальной техники. В гаражах "Лужников" находятся порядка 15 различных приспособлений: газонокосилки, аэраторы, сеялки, опрыскиватели, разбрасыватели удобрений и так далее. Естественно, каждый день вся техника не требуется. Специалистами составляется график работ, в том числе по внесению удобрений. Например, железосодержащие удобрения придают газону нужный зеленый оттенок. Хорошее футбольное поле должно иметь сочный темно-зеленый цвет.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По словам главного технолога "Лужников" Кистерского, раньше поле оценивали субъективно – по внешнему виду. Сейчас же для проведения футбольных матчей уровня чемпионата России, Лиги Чемпионов и чемпионата мира по футболу к полям предъявляются специальные требования для газона.

К примеру, высота кошения травы должна быть от 25 до 35 миллиметров. В 2018 году при подготовке матчей чемпионата мира газон стригли строго 25 миллиметров – не больше и не меньше. Влажность газона должна быть в пределах 20–30 процентов, а твердость, которая оценивается специальным прибором, должна быть в пределах 70–95 единиц.

Но остается еще один большой вопрос: для чего на газоне делают специальный рисунок и как он получается? Оказывается, рисунок наносится газонокосилками.



Это просто направление скашивания травы газонокосилками по требованиям, которые указаны в регламентах проведения соревнований, проводящихся под эгидой УЕФА и ФИФА. Косилка сначала направляется в одну сторону, а затем разворачивается и идет в другую, соответственно, получается два цвета газона. Сам рисунок наносится прижимным роликом косилки.



Многотысячные концерты и "золотые" удобрения

Перед любым концертом или массовым мероприятием, проводимым на стадионе, все поле застилается защитным покрытием. Причем, по словам главного технолога, сначала накрывается зона, где ставится сцена, затем происходит застил партерной части, где будут прыгать и "отрываться" фанаты. Но перед тем, как поле накроют, специалистам нужно подготовить сам газон, чтобы он получил как можно меньше повреждений за время мероприятия.



После таких крупных концертов, которые нам предстоят в этом летнем сезоне, – "Бон Джови", "Мьюз", "Металлика" и "Раммштайн" – мы готовы к тому, что нужно будет проводить реновацию – процесс полного восстановления газона. И уже к октябрю поле снова будет готово.



После серии крупных концертов и массовых мероприятий поле сначала срезается специальной машиной, затем добавляется новый песок, и поле наконец засеивается. Через два месяца новый газон готов.

По словам Кистерского, создание и уход за полем – очень дорогое удовольствие. Однако лучшие стадионы планеты имеют только натуральный газон. Самыми весомыми в денежном плане являются закупка и регулярное внесение удобрений – в подавляющей части исключительно иностранного производства, которые требуются круглый год.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Также недешевыми являются семена, используемые для подсева газона – они поставляются из Канады и Дании. Причем они подвергаются тщательному и жесткому отбору: берутся только те, которые взойдут со стопроцентной вероятностью.

"С небольшими периодами происходит подсев, примерно раз в три недели или раз в месяц. Также особенностью нашего стадиона является то, что мы футбольное поле в зиму не "уводим", – делится Кистерский.



Можно было бы выключить подогрев, поле бы занесло снегом, и мы дали бы ему какой-то период отдохнуть, но это чревато тем, что потом понадобится гораздо больше средств, чтобы вывести его из зимнего состояния: его надо будет пересеять и вылечить от болезней. Поэтому здесь нужен круглогодичный уход.



Кроме того, на поле стадиона нельзя выходить не в игровой обуви. И дело вовсе не в том, что оно повредится, а в том, что газон от этого может заболеть. По словам Кистерского, как и человек, газон очень подвержен заболеваниям. А на подошвах у людей с улицы могут быть реагенты и грибковые споры, поэтому поле периодически обрабатывают специальными противогрибковыми веществами – фунгицидами.



Даже футболисты, приезжая с тренировочных баз, могут привести на бутсах какую-то микрочастицу, а грибки растут в условиях высокой температуры и влажности очень быстро.

