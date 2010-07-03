"Ливерпуль" назвали главным претендентом на победу

Известный голландский футболист Рафаэль ван дер Варт полагает, что Лигу чемпионов в этом сезоне выиграет "Ливерпуль". Об этом он заявил в беседе с RT.
При этом голландец рассчитывает, что за трофей будет бороться его бывшая команда – "Тоттенхэм". Он отметил, что английскому клубу тяжело даются игры со слабыми соперниками. Тем не менее команда "шпоры" обладают большим количеством футболистов высокого уровня, которые сочетаются друг с другом.
В свою очередь, другой голландский футболист Пьер ван Хойдонк считает, что в главном европейском турнире победит "Манчестер Сити". Он указал, что команда Гвардиолы демонстрирует фантастический футбол, и к ней "никто не может подобраться".
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля. За выход в полуфинал турнира "Ливерпуль" поспорит с "Порту", "Тоттенхэм" – с "Манчестер Сити", "Аякс" – с "Ювентусом", а "Манчестер Юнайтед" – с "Барселоной".
Финальный матч турнира пройдет 1 июля на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.
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