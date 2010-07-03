Футболист Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии

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Полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Грузии по футболу Жано Ананидзе во время матча со сборной Швейцарии оказал первую помощь игроку соперников Фабиану Шеру, сообщает Би-би-Си.

Встреча команд Грузии и Швейцарии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 группы D прошла в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Инцидент произошел на 25-й минуте матча. Фабиан Шер столкнулся с Джемалом Табидзе и потерял сознание. У швейцарца запал язык и он начал задыхаться.

Ананидзе моментально среагировал, бросился к пострадавшему, открыл ему рот и освободил дыхательные пути. В результате Шер смог продолжить игру и провел на поле весь матч.

Ранее сообщалось, что российская сборная разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020. Игра завершилась со счетом 4:0.