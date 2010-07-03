Россия разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020

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Российская сборная по футболу одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020, сообщает "Российская газета".

Встреча прошла в переименованной столице Казахстана Нурсултане. Со счетом 4:0 команда Станислава Черчесова переиграла Казахстан. Дублем отметился полузащитник Денис Черышев, впервые за 5 месяцев забил Артем Дзюба.

Игра заставила болельщиков поволноваться, так как ранее сборная России потерпела обидное поражение от бельгийцев в Брюсселе (1:3).

По словам экспертов, по сравнению с матчем в Брюсселе, россияне перестроили игровую схему. На поле вышли с четырьмя защитниками вместо пяти. Они были настроены атаковать и забивать. Казахстан провел несколько атак, но на исход игры это не повлияло.