"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов

Фото: PA Wire/PA Images/TASS/Peter Byrne

Английский "Ливерпуль" разгромил испанскую "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов.

Ответная встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0. Первую игру выиграла "Барселона" – 3:0. В составе хозяев дублями отметились Джорджиньо Вейналдум и Дивок Ориги.

Таким образом, английский клуб по сумме двух встреч в девятый раз в истории вышел в финал турнира. В прошлом году команда Юргена Клоппа проиграла мадридскому "Реалу" со счетом 1:3.

В финале, который пройдет 1 июня в Мадриде, "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Аякс" (Нидерланды) – "Тоттенхэм" (Англия). В первой игре голландцы одержали победу в гостях – 1:0.

Форвард петербургского "Зенита" Сердар Азмун ранее заявил, что "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов в этом году.