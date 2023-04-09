"Ак Барс" обыграл "Авангард" и стал первым финалистом плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Пятая встреча серии финала плей-офф Восточной конференции, прошедшая в Казани, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)", – отметили в сообщении.

У "Ак Барса" шайбу забили Дмитрий Юдина на 41-й минуте матча, Кирилл Адамчук – на 53 минуте и Вадим Шипачев смог забить шайбу на 68 минуте.

Алексей Береглазов в составе "Авангарда" отличился на 6 минуте и Рид Буше – на 16 минуте.

Отмечается, что защитник "Авангарда" Виктор Сведберг" в конце третьего периода получил матч-штраф после участия в потасовке.

"Ак Барс" выиграл в серии до четырех побед со счетом 4:1. В финале Кубка Гагарина казанская команда встретится с победителем пары СКА – ЦСКА.

Ранее сообщалось, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения сборной России от участия в соревнованиях не является конструктивным. Оно не несет пользы мировому хоккею.

Федерации хоккея РФ (ФХР) указала, что международные соревнования представляют собой состязания сильнейших спортсменов мира. Они не предусматривают дискриминацию по национальному или этническому признаку.



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