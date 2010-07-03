Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате мира по биатлону

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Александр Логинов выиграл серебро в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Швеции.

Россиянин не допустил промахов на огневых рубежах, однако уступил менее 14 секунд норвежцу Йоханнесу Бе. Третье место занял французский спортсмен Кентен Фийон Майе.

Ранее в феврале в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе биатлонисты российской сборной стали третьими. Первый результат показали норвежцы. Второе место у биатлонистов сборной Франции.

Российская команда, в составе которой выступали Гараничев, Эдуард Латыпов, Логинов и Александр Поварницын, отстала от победителей на 1 минуту 48,4 секунды, затратив при этом 9 дополнительных патронов.