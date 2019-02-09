Биатлонисты сборной России взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

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В эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе биатлонисты российской сборной стали третьими, передает РИА Новости.

Первый результат показали норвежцы. Второе место у биатлонистов сборной Франции.

Российская команда, в составе которой выступали Гараничев, Эдуард Латыпов, Логинов и Александр Поварницын, отстала от победителей на 1 минуту 48,4 секунды, затратив при этом 9 дополнительных патронов.

Биатлонист Александр Логинов взял бронзу и в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира.

Ранее Международный союз биатлонистов объявил о внесении изменений в расписание этапа Кубка мира в Кэнморе из-за сильных морозов. Дистанция на индивидуальных гонках была сокращена с 15 до 12,5 км у женщин и с 20 до 15 км у мужчин.