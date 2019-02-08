Биатлонист Логинов взял бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Фото: ТАСС/DPA/Matthias Balk

В индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу, сообщает РИА Новости.

Сильнее всех был норвежец Йоханнес Бе, второй результат у его соотечественника Ветле Шостада Кристиансена. Российский спортсмен пришел третьим.

Ранее из-за сильных морозов Международный союз биатлонистов внес изменения в расписание этапа Кубка мира в Кэнморе. Дистанцию на индивидуальных гонках сократили с 15 до 12,5 км у женщин и с 20 до 15 км у мужчин.