Десятый конькобежный фестиваль "Московские молнии" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Десятый фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии" пройдет в субботу, 10 февраля, на катке ВДНХ. В нем примут участие не только горожане, но и профессиональные спортсмены. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, на ледовой площадке будут организованы любительские забеги, спортивные конкурсы, викторины и концерты. Каждый участник соревнования получит сувенир, а победители – подарки, рассказала она и отметила, что в прошлом году мероприятие объединило более четырех тысяч москвичей и гостей столицы.

Отмечается, что программа начнется в 10:30. Спринтерские состязания состоятся с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 17:45. Всех участников разделят на возрастные группы: малыши – до 8 лет, дети – от 9 до 13 лет, юниоры – от 14 до 19 лет, взрослые – от 20 до 39 лет, мастера – от 40 лет и старше. Между забегами участники и зрители могут послушать музыкальное выступление.

Фестиваль "Московские молнии" проходит ежегодно с 2015 года, его посетителями стали уже более 30 тысяч человек. Вход на фестиваль осуществляется по тарифам катка ВДНХ.

Ранее на ледовой площадке прошел благотворительный день. 3 февраля посетители смогли поучаствовать в мероприятиях и помочь подопечным четырех фондов.

Для гостей выступили известные артисты и телеведущие, а на катке прошел карнавал и флешмоб, после чего на лед вышли герои мультфильмов и провели спортивную разминку. Все средства от продажи билетов и проката коньков направили в благотворительные фонды.

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