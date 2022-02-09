Тарасова прокомментировала допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что тестирование на допинг фигуристки Камилы Валиевой делается для того, чтобы она снялась с соревнований.

"Чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно. Чтобы Камила начала сейчас дергаться, нервничать и падать", – сказала Тарасова телеграм-каналу SHOT.

В свою очередь, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала дождаться официальной информации по вопросу допинга российской фигуристки.

"Скажу так, за нашими девочками охотились давно, особенно за теми, кто тренируется у Этери Тутберидзе", – приводит слова Родниной РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр. По итогам командного турнира россияне набрали 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

