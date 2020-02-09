Роналду забил 10-й гол подряд в чемпионате Италии

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сумел забить гол в десятом матче подряд. Достижение было установлено в матчах чемпионата Италии. Об этом информирует "Газета.ру".

Отмечается, что португалец забил очередной гол в ворота "Вероны". При этом его команда – "Ювентус" – все равно проиграл со счетом 2:1.

Всего в нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду отличился уже 20-ю забитыми мячами. Португалец занимает 2-е место в гонке лучших бомбардиров. Лидирует в списке нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле – на его счету 25 голов.

Несмотря на поражение, "Ювентус" продолжает возглавлять турнирную таблицу текущего сезона итальянского первенства.

Ранее Роналду вышел на третье место в истории по числу голов. Португалец обошел в списке немецкого футболиста Герда Мюллера.