Более 15 тысяч человек стали участниками гонки "Лыжня России"

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Свыше 15 тысяч человек участвовали в гонке "Лыжня России", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства физической культуры и спорта.

Соревнования прошли на спортивной базе "Планерная" в Химках. Как пояснил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков, эта площадка может принять не более 15 тысяч человек, поэтому пришлось закрыть регистрацию на три дня раньше. В дальнейшем планируется найти другое место для забега.

Ранее сообщалось, что забеги пройдут в 11 округах на лыжных трассах, популярных у горожан. За такой формат проголосовали участники проекта "Активный гражданин".

Самой старшей участницей московского областного этапа "Лыжня России" стала 86-летняя женщина. По словам Терюшкова, жительница Дмитрова приходит не только зимой, но и принимает участие в традиционных забегах летом.