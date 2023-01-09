Теннисист Медведев впервые с 2019 года потерял статус первой ракетки России

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Даниил Медведев впервые с 2019 года потерял статус первой ракетки России. В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) спортсмен занял шестое место, уступив россиянину Андрею Рублеву. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам прошедших соревнований Рублев поднялся с восьмой строчки рейтинга на шестую. 25-летний теннисист стал первой ракеткой РФ. Медведев же, наоборот, потерял свои позиции и опустился с седьмой на восьмую строчку топ-10.

В сотню лучших теннисистов мира также входят Карен Хачанов, который располагается на 20-й позиции списка, Аслан Карацев (52-я строка рейтинга) и Роман Сафиуллин (98-я строка рейтинга).

Ранее стало известно, что организаторы Australian Open разрешили теннисистам с положительным результатом теста на COVID-19 участвовать в матчах. В заявочном листе на предстоящий турнир, который пройдет с 16 по 29 января, указаны многие российские теннисисты, среди них – Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина.

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