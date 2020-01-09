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Спорт

18:13

Руководителем департамента судейства РФС назначен арбитр Виктор Кашшаи

спорт

Фото: соцсети

Новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) стал арбитр из Венгрии Виктор Кашшаи. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

"РФС сообщает о кадровых назначениях руководителей двух департаментов – судейства и инспектирования. Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса", – заявили в организации.

Среди профессиональных достижений Кашшаи – работа на финальном матче Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/2011, а также командировки на чемпионат мира-2010 в ЮАР и чемпионат Европы-2012 в Польше и Украине.

Предыдущий глава судейского корпуса, Александр Егоров, покинул свой пост в конце декабря 2019 года. Бывший арбитр принял такое решение на фоне многочисленных претензий к работе департамента и отдельных судей на матчах российских турниров.

В частности, за резкое высказывание в адрес Егорова президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер был лишен права заниматься любой деятельностью в футбольной сфере на три месяца. Кроме того, еще год должно действовать условное наказание.

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