Дополнительные центры выдачи Fan ID заработают в Москве и Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные центры выдачи паспортов болельщика (Fan ID) к чемпионату Европы по футболу 2020 года появятся в Санкт-Петербурге и Москве, сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

3 декабря в Петербурге открылся первый центр выдачи паспортов на Невском проспекте. Такие центры начнут работать позднее в ТРЦ "Питерлэнд" на Приморском проспекте и у стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Еще в один можно будет прийти в Москве.

По паспорту болельщика иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года‬, выехать – ‪с 30 мая по 13 июля.

Паспорт болельщика – нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую получал каждый болельщик, купивший билет на матчи турнира.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира состоится в 12 европейских городах. Он будет проходить ‪с 12 июня по 12 июля 2020 года‬.

Два из трех матчей группового этапа сборная России сыграет в Санкт-Петербурге. К чемпионату Российский футбольный союз (РФС) организует клуб болельщиков сборной России "Наши парни".