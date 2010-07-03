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Москва 24

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Спорт

11:34

Россиянам могут предложить упрощенный въезд в страны проведения Евро-2020

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу – 2020 совместно с МИД РФ разработают порядок упрощенного въезда в страны проведения турнира. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора комитета Алексея Сорокина.

"Визы, конечно, полностью не отменят. Но сейчас мы вместе с министерством иностранных дел договариваемся с посольствами об упрощенном порядке. В том числе UEFA стимулирует этот процесс. В нашем случае возможен упрощенный порядок выдачи виз", – объяснил специалист.

Специфика предстоящего турнира заключается в том, что матчи первенства пройдут на стадионах 12 европейских городов. В их число вошли Санкт-Петербург, Баку, Рим, Мюнхен, Будапешт, Амстердам и ряд других. Финал разыграют на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сборная России заслужила право выступить на чемпионате Европы благодаря второму место в отборочной группе. Соперниками отечественной команды на турнире станут Бельгия, Дания и Финляндия.

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