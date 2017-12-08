Российские лыжники решили поехать на Олимпиаду-2018 в нейтральном статусе

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Российские лыжники провели голосование по поездке на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее. Спортсмены приняли решение выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

"Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры", – цитирует главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе "Р-Спорт".

Сборную РФ отстранили от участия в Олимпийских играх в Южной Корее решением Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря. Организация также дисквалифицировала Олимпийский комитет России.

Было отмечено, что спортсмены смогут поехать на соревнования в индивидуальном порядке и выступить под нейтральным флагом. Допустят только претендентов с идеально чистой допинговой историей.

После решения МОК Владимир Путин заявил, что российские власти не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Олимпиаду. Все атлеты, которые хотят выступать в нейтральном статусе, получат такую возможность.

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минспорту, Минфину и ОКР разработать меры поддержки спортсменов, которых лишили возможности выступить от имени своей страны.