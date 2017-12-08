Медведев поручил предложить меры поддержки отстраненных олимпийцев

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представить предложения по поддержке спортсменов, отстраненных МОК от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщается на сайте кабмина.
Ведомства совместно с Олимпийским комитетов должны будут составить проект к 15 декабря. Координировать работу Минспорта, Минфина и ОКР будет вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет России и отстранил сборную РФ от участия в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году. Спортсмены из России смогут поехать на соревнования в индивидуальном порядке и выступить под нейтральным флагом. Допустят только претендентов с идеально чистой допинговой историей.
Владимир Путин заявил, что российские власти не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Олимпиаду. Он также отметил, что не одобряет подход коллективной ответственности, который применили к участникам сборной при ее отстранении.
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