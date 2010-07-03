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Спорт

08 ноября, 19:31

Новиков назначен главным тренером ФК "Динамо"

спорт

Фото: соцсети

На пост главного тренера футбольного клуба "Динамо" утвержден 38-летний Кирилл Новиков. Об этом сообщается на сайте команды.

"Футбольный клуб "Динамо–Москва" и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019-2020 года, согласно которому Новиков вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды", – говорится в сообщении.

Кирилл Новиков – российский футболист, тренер и футбольный судья региональной категории. Он работает в "Динамо" с 2015 года. 8 октября Новикова назначили исполняющим обязанности главного тренера "Динамо". Он также является главным тренером молодежной команды.

Ранее руководство клуба приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова. Это произошло после того, как на выезде "Динамо" уступило "Оренбургу" со счетом 0:2. В предыдущем туре оренбуржцы выиграли и у другого столичного клуба – "Спартака", после чего пост главного тренера покинул Олег Кононов.

В данный момент "Динамо" находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России.

Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера "Динамо"

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