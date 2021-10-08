Назван состав сборной России по футболу на матч против Словакии

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Тренерский штаб сборной России по футболу определил основной состав национальной команды на матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Словакии. Об этом сообщается в Twitter российской сборной.

Капитаном команды станет полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев.

На поле в стартовом составе от сборной РФ выйдут также Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов и Арсен Захарян.

Матч между сборными России и Словакии начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов выразил мнение, что ничья в матче со словаками будет неудачей для российских футболистов и усложнит ситуацию в борьбе за выход на чемпионат мира 2022 года.

Тарханов подчеркнул, что россиянам необходима победа, но шансы команд на нее примерно равны.

