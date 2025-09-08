Форма поиска по сайту

Британский теннисист Дрейпер досрочно завершит сезон из-за травмы

Фото: ТАСС/EPA/JOHN G. MABANGLO

Седьмая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер заявил в соцсетях, что досрочно завершит сезон-2025 из-за травмы руки.

"Мне очень трудно с этим смириться, ведь в этом году я набрал невероятный темп и сыграл много хороших матчей. Однако я уже проходил через это раньше и всегда возвращался более сильным, так как был мотивирован реализовать свой потенциал игрока", – говорится в публикации.

Спортсмен поблагодарил всех, кто верит в него и поддерживает. По его словам, он не может дождаться, когда вновь выйдет на корт и "выложится по полной".

Ранее российскую теннисистку Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Официальная церемония прошла в американском городе Ньюпорт. Введения в Зал славы также удостоились спортсмены Боб и Майк Брайаны.

Теннисистка Надежда Петрова рассказала, почему завершила спортивную карьеру

