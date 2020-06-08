РФС попросил у правительства льготы для клубов

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Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство с предложениями о предоставлении льгот клубам.
Как заявил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов, из-за коронавируса многие клубы столкнулись с финансовыми трудностями.
По его словам, если бы не возобновили Российскую Премьер-лигу, доходность клубов упала бы, так как спонсоры могли потребовать назад деньги.
В эфире радио "Маяк" Митрофанов указал, что в кабмин направили около 14 предложений. Одним из пунктов является налогообложение объектов спорта.
Функционер заключил, что клубы вынуждены платить большие отчисления, в частности за пользование стадионами в качестве налога на имущество.
Ранее стало известно, что фанаты не смогут посещать гостевые матчи чемпионата России после его возобновления. Первенство возобновится 19 июня.
Фанатов гостевых клубов не пустят на матчи чемпионата России