РФС попросил у правительства льготы для клубов

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Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство с предложениями о предоставлении льгот клубам.

Как заявил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов, из-за коронавируса многие клубы столкнулись с финансовыми трудностями.

По его словам, если бы не возобновили Российскую Премьер-лигу, доходность клубов упала бы, так как спонсоры могли потребовать назад деньги.

В эфире радио "Маяк" Митрофанов указал, что в кабмин направили около 14 предложений. Одним из пунктов является налогообложение объектов спорта.

Функционер заключил, что клубы вынуждены платить большие отчисления, в частности за пользование стадионами в качестве налога на имущество.

Ранее стало известно, что фанаты не смогут посещать гостевые матчи чемпионата России после его возобновления. Первенство возобновится 19 июня.