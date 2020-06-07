Лиссабон может принять финальный турнир Лиги чемпионов

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Финальный турнир Лиги чемпионов сезона-2019/20, вероятнее всего, примет Лиссабон.

Как сообщает издание Bild, португальский город на данный выигрывает борьбу за проведение турнира у Франкфурта.

Одной из причин является то, что португальские команды уже выбыли из текущего розыгрыша, тогда как немецкие клубы продолжают борьбу за трофей.

В противном случае клубы из Германии будут иметь преимущество, сообщает "Газета.ру". Лига чемпионов была прервана в марте.

Ранее стало известно, что фанаты не смогут посещать гостевые матчи чемпионата России после его возобновления.