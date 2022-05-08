Волейболистки московского "Динамо" выиграли бронзовые медали чемпионата РФ

Фото: vldinamo.ru

Волейболистки московского клуба "Динамо" одержали победу в матче с казанским "Динамо" со счетом 3:0, сообщает РИА Новости.

Спортсменки выиграли бронзовые медали чемпионата России впервые в российской истории, обыграв соперниц в третьем матче серии.

Уточняется, что московское "Динамо" является семикратным чемпионом РФ.

Ранее сообщалось, что московское "Динамо" проиграло "Крыльям Советов" в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Это третье поражение подряд, которое столичная команда потерпела от самарского клуба.

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу самарского клуба. В составе победителей дублем отметился Максим Глушенков (22-я и 71-я минуты). Кроме того, по одному мячу забили Владислав Сарвели (55), Антон Зиньковский (81) и Сергей Пиняев (90+3).