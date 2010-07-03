FIFA оставила в силе запрет на регистрацию "Челси" новых футболистов

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (FIFA) отклонил апелляцию лондонского "Челси", которому ранее было запрещено регистрировать новых футболистов в течение двух регистрационных периодов. Об этом сообщает РИА Новости.
Футбольному клубу "Челси" запрещено заключать контракты с новыми игроками до января 2020 года из-за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.
Однако отмечается, что запрет не будет распространяться на игроков младше 16 лет, которые могут переходить в академию "Челси". Также данный запрет не имеет отношения к женской команде клуба и не препятствует уходу игроков из команды.
Федерация также напомнила, что на клуб наложен штраф в размере 600 тысяч швейцарских франков (почти 589 тысяч долларов) за указанные нарушения.
22 февраля нынешнего года FIFA наказала лондонский клуб за многочисленные нарушения правил, регулирующих трансферы молодых футболистов.
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