Почему Москва – идеальное место для финала Кубка Либертадорес

Последние несколько недель не утихают баталии вокруг финала Кубка Либертадорес. Пройти мимо этих споров сложно, даже если вы совсем не разбираетесь в футболе. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как дерби одного района вышло за пределы целого континента и причем здесь вообще столица России.
Кубок Либертадорес, а уж тем более противостояние "Боки Хуниорс" и "Ривер Плейта" примерно настолько же далеки от большинства москвичей (за исключением поклонников южноамериканского футбола), насколько далеко дерби "Спартака" и ЦСКА для жителей Буэнос-Айреса. Однако в этом году случился прецедент, который может перевернуть всю дальнейшую историю сугубо континентальных турниров. Не только в Латинской Америке, но и во всем футбольном мире, играющем под эгидой ФИФА.
Но для начала ненадолго углубимся в историю. Ненадолго, потому что если пытаться осветить этот вопрос в полной мере, не хватит не то что одной – даже десятка статей. Итак, история противостояния "Ривер Плейта" и "Боки Хуниорс", которое впоследствии получило название Суперкласико, тянется с начала двадцатого века. Оба клуба появились примерно в одно время и даже в одном районе – Ла-Боке. Правда, "Ривер Плейт" был основан эмигрантами из Великобритании, а "Бока Хуниорс" – приезжими итальянцами.
Можно считать, что соперничество началось с момента, когда встал вопрос о том, кто из двух клубов заслуживает играть на стадионе в Ла-Боке, а кто должен покинуть район. Тогда подобные споры решались в футбольных матчах. Поединок проиграл "Ривер", съехавший после этого в район Нуньес – в десятке километров от прежней дислокации клуба. С годами ненависть между двумя командами лишь нарастала. В июне 1968-го конфликт достиг апогея: на домашней арене "Ривер Плейта" произошла стычка фанатов. Возникла давка, в результате которой погибло свыше 70 человек, около 200 получили травмы.
Но после этой катастрофы дерби не стало мягче: на каждом матче "Ривера" и "Боки" по-прежнему случались массовые драки фанатов. Причем зачастую в ход шли не только кулаки, но и холодное, и огнестрельное оружие. Поэтому, когда два непримиримых соперника оказались в финале Кубка Либертадорес, стало понятно, что грядет буря. И если первый матч с грехом пополам провести удалось (хотя его и перенесли из-за того, что стадион затопило дождем), то перед вторым фанаты перешли черту.
Первая игра на "Бомбонере" (домашней арене "Боки") закончилась ничьей – 2:2, 24 ноября должна была состояться ответная встреча. Однако за несколько часов до матча автобус с игроками "Боки Хуниорс" был атакован фанатами "Ривера" – болельщики забросали его камнями и всем, что попалось под руку. Серьезно пострадали несколько футболистов гостей, из-за чего игру пришлось отменить. КОНМЕБОЛ, Конфедерация футбола Южной Америки, пошла на крайние меры и решила перенести матч в другое место. Но каково было удивление болельщиков обоих клубов, когда площадкой для Суперкласико стал стадион "Сантьяго Бернабеу". В Мадриде. Встречу назначили на 9 декабря.
Обе команды назвали подобное решение идиотизмом. А "Ривер Плейт" и вовсе сначала отказался участвовать в матче (правда, потом все-таки пошел на уступки). Однако КОНМЕБОЛ поддержал президент ФИФА Джанни Инфантино, заявив, что перенос игры в Испанию был единственно верным решением, чтобы не создавать лишнее напряжение. Но это не так. Достаточно хотя бы немного знать историю Южной Америки и то, в честь кого назван Кубок Либертадорес, чтобы понимать, что Мадрид – самый неудачный вариант для этого матча.
Трофей главного южноамериканского турнира связан с именами так называемых Освободителей – Симона Боливара, Мануэля Бельграно, Хосе де Сан-Мартина, Рамона Кастильи и других людей, стоявших во главе движения за независимость от Испании. В этом смысле любое место оказалось бы гораздо лучше того, что в итоге выбрал КОНМЕБОЛ. А Москва, пожалуй, и вовсе стала бы идеальным вариантом.
Нет, серьезно. Не лучше ли провести Суперкласико на стадионе "Лужники", который а) по размерам не уступает "Сантьяго Бернабеу", б) полгода назад принимал финал чемпионата мира? Здесь есть и опыт организации подобных крупных футбольных мероприятий. Так что если пыл фанатов не остудила бы московская погода, то это наверняка сделала бы столичная полиция.
А еще те из болельщиков "Ривера" и "Боки", кто побывал на мундиале и не потерял свой Fan ID, до конца декабря могут попасть в нашу страну вообще без визы. Так что если Конфедерация южноамериканского футбола пошла на, мягко говоря, странный ход, то, возможно, согласилась бы на меньшее из зол. И кто знает, может быть, и получили бы еще один крупный финал и очередной праздник футбола на Никольской.
Тимур Фехретдинов