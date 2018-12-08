Почему Москва – идеальное место для финала Кубка Либертадорес

Последние несколько недель не утихают баталии вокруг финала Кубка Либертадорес. Пройти мимо этих споров сложно, даже если вы совсем не разбираетесь в футболе. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как дерби одного района вышло за пределы целого континента и причем здесь вообще столица России.

Фото: Фото: АР/Gustavo Garello

Кубок Либертадорес, а уж тем более противостояние "Боки Хуниорс" и "Ривер Плейта" примерно настолько же далеки от большинства москвичей (за исключением поклонников южноамериканского футбола), насколько далеко дерби "Спартака" и ЦСКА для жителей Буэнос-Айреса. Однако в этом году случился прецедент, который может перевернуть всю дальнейшую историю сугубо континентальных турниров. Не только в Латинской Америке, но и во всем футбольном мире, играющем под эгидой ФИФА.

Но для начала ненадолго углубимся в историю. Ненадолго, потому что если пытаться осветить этот вопрос в полной мере, не хватит не то что одной – даже десятка статей. Итак, история противостояния "Ривер Плейта" и "Боки Хуниорс", которое впоследствии получило название Суперкласико, тянется с начала двадцатого века. Оба клуба появились примерно в одно время и даже в одном районе – Ла-Боке. Правда, "Ривер Плейт" был основан эмигрантами из Великобритании, а "Бока Хуниорс" – приезжими итальянцами.

Можно считать, что соперничество началось с момента, когда встал вопрос о том, кто из двух клубов заслуживает играть на стадионе в Ла-Боке, а кто должен покинуть район. Тогда подобные споры решались в футбольных матчах. Поединок проиграл "Ривер", съехавший после этого в район Нуньес – в десятке километров от прежней дислокации клуба. С годами ненависть между двумя командами лишь нарастала. В июне 1968-го конфликт достиг апогея: на домашней арене "Ривер Плейта" произошла стычка фанатов. Возникла давка, в результате которой погибло свыше 70 человек, около 200 получили травмы.

Но после этой катастрофы дерби не стало мягче: на каждом матче "Ривера" и "Боки" по-прежнему случались массовые драки фанатов. Причем зачастую в ход шли не только кулаки, но и холодное, и огнестрельное оружие. Поэтому, когда два непримиримых соперника оказались в финале Кубка Либертадорес, стало понятно, что грядет буря. И если первый матч с грехом пополам провести удалось (хотя его и перенесли из-за того, что стадион затопило дождем), то перед вторым фанаты перешли черту.

Фото: Фото: АР/Sebastian Pani

Первая игра на "Бомбонере" (домашней арене "Боки") закончилась ничьей – 2:2, 24 ноября должна была состояться ответная встреча. Однако за несколько часов до матча автобус с игроками "Боки Хуниорс" был атакован фанатами "Ривера" – болельщики забросали его камнями и всем, что попалось под руку. Серьезно пострадали несколько футболистов гостей, из-за чего игру пришлось отменить. КОНМЕБОЛ, Конфедерация футбола Южной Америки, пошла на крайние меры и решила перенести матч в другое место. Но каково было удивление болельщиков обоих клубов, когда площадкой для Суперкласико стал стадион "Сантьяго Бернабеу". В Мадриде. Встречу назначили на 9 декабря.

Обе команды назвали подобное решение идиотизмом. А "Ривер Плейт" и вовсе сначала отказался участвовать в матче (правда, потом все-таки пошел на уступки). Однако КОНМЕБОЛ поддержал президент ФИФА Джанни Инфантино, заявив, что перенос игры в Испанию был единственно верным решением, чтобы не создавать лишнее напряжение. Но это не так. Достаточно хотя бы немного знать историю Южной Америки и то, в честь кого назван Кубок Либертадорес, чтобы понимать, что Мадрид – самый неудачный вариант для этого матча.

Трофей главного южноамериканского турнира связан с именами так называемых Освободителей – Симона Боливара, Мануэля Бельграно, Хосе де Сан-Мартина, Рамона Кастильи и других людей, стоявших во главе движения за независимость от Испании. В этом смысле любое место оказалось бы гораздо лучше того, что в итоге выбрал КОНМЕБОЛ. А Москва, пожалуй, и вовсе стала бы идеальным вариантом.

Фото: Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Нет, серьезно. Не лучше ли провести Суперкласико на стадионе "Лужники", который а) по размерам не уступает "Сантьяго Бернабеу", б) полгода назад принимал финал чемпионата мира? Здесь есть и опыт организации подобных крупных футбольных мероприятий. Так что если пыл фанатов не остудила бы московская погода, то это наверняка сделала бы столичная полиция.

А еще те из болельщиков "Ривера" и "Боки", кто побывал на мундиале и не потерял свой Fan ID, до конца декабря могут попасть в нашу страну вообще без визы. Так что если Конфедерация южноамериканского футбола пошла на, мягко говоря, странный ход, то, возможно, согласилась бы на меньшее из зол. И кто знает, может быть, и получили бы еще один крупный финал и очередной праздник футбола на Никольской.

Тимур Фехретдинов