Форварда СКА Никиту Гусева отстранили от матчей из-за алкогольной зависимости – СМИ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Форварда петербугского СКА Никиту Гусева отстранили от основного состава СКА из-за проблем с алкоголем. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Согласно информации издания, нападающий не будет принимать участия в четвертом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Его отстранили от основного состава команды в связи с "определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива", пишет "Матч ТВ".

Сообщается, что проблема впервые началась еще на Олимпиаде-2022 в Пекине, и по этой же причине Гусев пропустил игры с 30 января по 16 февраля. В издании уточняют, что в будущем игрока планируют вернуть в состав и оказать ему всяческую помощь и поддержку.

"Мы отказываемся от комментариев по этой ситуации. Это наше внутреннее дело", – заявили в СКА изданию.

Ранее сообщалось, что совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне 2023/2024. Решение совета гласит, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется "небезопасным".



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