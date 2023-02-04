Хоккеист СКА Зыков потерял почти все верхние зубы после столкновения с Радуловым

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Форвард хоккейного клуба СКА Валентин Зыков потерял почти все верхние зубы после силового приема нападающего казанского "Ак Барса" Александра Радулова во время матча регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпизод случился в самом начале игры, на 24-й секунде матча. После контакта с Радуловым Зыков не смог продолжить игру и покинул площадку. Нападающего сменил Эмиль Галимов.

Встреча закончилась победой санкт-петербургского клуба со счетом 7:4.

Ранее брат российского фигуриста Романа Костомарова отказался комментировать слухи о том, что из-за нарушения кровообращения у спортсмена началось отмирание тканей и грозит ампутация. По данным СМИ, 45-летнего фигуриста уже готовят к операции, поскольку врачи приняли решение ампутировать ему пальцы ног.

До этого о состоянии спортсмена сообщала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, отметив, что оно постепенно улучшается. Она также поделилась, что находится на постоянном контакте с врачами спортсмена.

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